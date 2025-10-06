Haberler

İstanbul Altın Rafinerisi Üzerine Gözaltı Kararı

Güncelleme:
İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 kişi, hileli yollarla devlet desteği alarak kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilere karşı çeşitli kanunlara muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
