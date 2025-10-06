İstanbul Altın Rafinerisi'ne Soruşturma: 23 Kişi Gözaltında

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 kişi hakkında; 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık','1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.