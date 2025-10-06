Haberler

İstanbul Altın Rafinerisi'ne Soruşturma: 23 Kişi Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlerle ilgili soruşturma başlattı. Örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açan, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan toplam 23 kişi hakkında; 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık','1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında

İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
İstiklal Caddesi'nde hareketli gece! Laf atan adamı tekme tokat dövdüler

Taksim'de hareketli gece! 2 kadın o sözü duyunca deliye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.