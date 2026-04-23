İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile 200 milyon dolarlık hava mühimmatı tedarik anlaşması yaptı

Güncelleme:
İsrail Savunma Bakanlığı, askeri teknoloji üreticisi Elbit Systems ile 200 milyon dolarlık hava mühimmatı alımına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, savaş senaryolarına hazırlığın güçlendirilmesini hedefliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli askeri teknoloji ve savunma ekipmanları üreticisi Elbit Systems ile 200 milyon dolar (600 milyon şekel) değerinde hava mühimmatı alımına ilişkin anlaşma imzaladı.

İsrail Savunma Bakanlığından Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşma ile kısa dönemli savaş senaryolarına hazırlığın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile ocak ayında da hava mühimmatı alımına ilişkin 183 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
