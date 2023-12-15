İsrail Parlamentosu Milletvekili: İsrail, Gazetecilere Karşı Suç İşliyor

TURGUT ALP BOYRAZ/TUĞBA ALTUN - İsrail Parlamentosunda Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail'in gazetecilere karşı tutumuna ve gazetecilerin öldürülmesine ilişkin, "Suçlarını saklamak istiyorlar. Bu nedenle bugün gördüğümüz gibi Mustafa'yı, basını, özellikle uluslararası olanları hedef alıyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze'ye saldırıda gerçekte ne olduğunu dünyanın bilmesini istemiyorlar. Bu nedenle İsrail hükümeti, politika gereği medyayı hedef alıyor." dedi.

Cassif, Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince darbedilmesine ve birçok gazetecinin öldürülmesine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Haruf'un acımasızca darbedildiği ve saldırıya uğradığı videoyu gördüğünü söyleyen Cassif, ilk olarak Haruf'un iyi olup olmadığını görmenin onun için çok önemli olduğunu, iyi olmasına sevindiğini ve sağlığına kavuşmasını dilediğini belirtti.

Cassif, Gazze'ye saldırı sırasında İsrail'in çok sayıda gazeteciyi öldürdüğünü duyduklarını kaydederek, "Bu, bir politika, kaza değil. Bu, bir politika, dünya uyanmalı ve bu çıldırmış hükümetin Filistinlilere, gazetecilere ya da doktoralara karşı suçlarına devam etmesini durdurmalı. Bu, durdurulmalı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Hamas ile alakasının olmadığını söyleyen Cassif, "Aynı zamanda İsrail, Gazze'ye saldırısında suç işliyor. Ayrıca kimsenin bunu bilmesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

"İsrail, suçlarını saklamak için basını hedef alıyor"

Cassif, kendisi gibi Knesset üyesi dostuyla seslerini çıkarttıkları için uzaklaştırıldıklarını kaydederek, "Suçlarını saklamak istiyorlar. Bu nedenle bugün gördüğümüz gibi Mustafa'yı, basını, özellikle uluslararası olanları hedef alıyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze'ye saldırıda gerçekte ne olduğunu dünyanın bilmesini istemiyorlar. Bu nedenle İsrail hükümeti, politika gereği medyayı hedef alıyor." diye konuştu.

Öldürülen gazetecilere ilişkin Cassif, bunların kaza olmadığını, kazaların birkaç kez meydana gelebileceğini ancak her zaman olamayacağını vurguladı.

Cassif, bunun bir şeyler anlattığına işaret ederek, "Bunun hükümetin politikası olduğunu gösteriyor ve bu, durdurulmalı." dedi.

Eski davalardan yola çıkarak polisin bunun için soruşturma açması halinde bir sonuç elde edilip edilemeyeceğine ilişkin Cassif, "Hayır, polise hiçbir şekilde güvenim yok. İki yıl önce sanırım, çok ciddi bir şekilde polis tarafından Şeyh Cerrah'ta dövülen biri vardı. Dava, polis şiddetini incelemesi gereken bir birim tarafından düşürülmüştü." diye konuştu.

Temyize başvurduğunu ancak hiçbir cevap alamadığını anlatan Cassif, maalesef eski tecrübelerine dayanarak hiçbir şekilde iyimser konuşamadığını söyledi.

Haruf, İsrail güçlerince darbedilmişti

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a görevi sırasında önce silah çekmiş, ardından yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşmişti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi'ne kaldırılmıştı.