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İsrail basını: Ordu mali sıkıntı nedeniyle 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlanıyor

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İsrail ordusu, artan askeri harcamalar ve bütçe sıkıntısı nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 10 bin yedek askeri terhis etmeyi planlıyor. Karar henüz kesinleşmemiş olup, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İsrail ordusunun, mali sıkıntı nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail'de yayımlanan Israel Hayom gazetesinin haberine göre, görevdeki yedek asker sayısının temmuz ayı içinde yaklaşık 60 binden 50 bine düşürülmesi planlanıyor.

Haberde, söz konusu kararın henüz kesinleşmediği, nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesinin beklendiği belirtildi.

Kararın, askeri operasyonlara bağlı harcamalardaki ciddi artış nedeniyle ordunun karşı karşıya bulunduğu bütçe sıkıntısı kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Yedioth Ahronoth ve Calcalist gazetelerinin haberlerine göre, plan kapsamında Gazze çevresi ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı yerleşim yerlerinin güvenliğinde görev yapan yedek askerlerin sayısının azaltılması, askeri karargahlardaki personelin de kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor.

Haberde ayrıca, Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında savunma bütçesi konusunda görüş ayrılığı yaşandığı, tarafların ek kaynak sağlanması karşılığında yedek asker kullanımının ve saldırılar ile baskınlarda kullanılan giderlerin azaltılmasını öngören geçici bir uzlaşıya vardığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Said Amori
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