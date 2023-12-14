İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail ordusu geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak Cenin'den çekildi

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail ordusunun 12 Aralık gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3'üncü günün akşamında sona erdi.

İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar bugün ikindi saatlerinde yoğun biçimde sis bombası atarak kamptan çekilmeye başladı.

Ancak aradan yaklaşık yarım saat geçtikten sonra askerler yeniden kampa dönünce Filistinli silahlı gruplar ile kısa süreli çatışmalar yeniden patlak verdi. İsrail askerleri akşam saatine doğru yeniden kamptan çekildi.

İsrail ordusuna ait SİHA'nın dün geceki saldırısıyla biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bugün de bir Filistinli can verdi. İsrail ordusunun üç gün süren baskınında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12 oldu.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri akşam namazına müteakip sloganlar eşliğinde kaldırıldı. Filistinli silahlı gruplar cenaze töreni sırasında havaya ateş etti.

Cenin Mülteci Kampı ve çevresinde büyük yıkım kaldı

İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda bazı evler ve binalara yanıcı patlayıcılarla saldırı düzenledi. İsrail ordusunun kullandığı patlayıcıların etkisiyle binaların iç ve dış duvarları karardı, evler, dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kamptaki resimlerini yıkarak bazılarının üzerine sprey boyalarla Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" çizen İsrail askerleri kamp içindeki bazı duvarlara da sprey boyalarla 7 Ekim saldırılarına işaretle "7.10" yazdı.

İsrail askerlerinin saldırılarından camiler de payını aldı.

Cenin'de bir caminin kubbesine "Davut Yıldızı" çizen askerler, İbranice "Humus yemeye geldik", "Gazze çevresinden selamlar" yazdı. İsrail askerlerinin, kamp içinde kadınların sosyal merkezine de girerek burayı tahrip ettiği görüldü.

İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı ve Cenin kentinde yaklaşık 20 yapıyı patlayıcılarla hedef aldı. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yolları kazıdı, arabaları sürükleyerek hurdaya çevirdi.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Cenin'de 60 saat devam eden baskın boyunca aranan 60 kişiyi gözaltına aldığını, 50 kadar silah ele geçirdiğini ileri sürdü.

Buna karşın, Filistinli yetkililer İsrail askerlerinin Cenin kenti ve mülteci kampından yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığını, bunlardan büyük bir çoğunluğunun sorgularının ardından serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Filistinli esirin evi patlayıcılarla yerle bir edildi

İsrail askerleri, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli esir Tamir Meri'nin Cenin Mülteci Kampı'nın tepe bölgesindeki Cebriyat Mahallesi'ndeki iki katlı evini patlayıcılara yerle bir etti.

Meri ailesinden Edhem Mühenned, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir buçuk gün boyunca "bölgedeki binaları gezerek evlere şiddetle girdiğini, kadınlara kötü muamele ettiğini" aktardı.

Tamir Meri'nin biri bebek, karısı ve çocukları da dahil toplam 8 aile üyesini zorla evden çıkardıklarını aktaran Mühenned, İsrail askerlerin eve patlayıcılar yerleştirerek iki katlı binayı yerle bir ettiğini anlattı.

Patlama nedeniyle çevredeki evlerde de büyük hasar meydana geldi.

İsrail askerleri Gazze'deki tepki çeken uygulamasını tekrar etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı girişindeki devlet hastanesi önünde onlarca Filistinli erkeği yarı çıplak alıkoymuştu.

İsrail askerlerinin, Filistinli erkekleri soyunmaya zorladığı ve dizleri üzerine çökmüş şekilde yola dizdiği görülmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeye çalışırken Filistinli sivilleri sığınma merkezleri ve evlerinden çıkartarak yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler dünya çapında tepki çekerken İsrailli sosyal medya kullanıcıları bu kişilerin "teslim olan Hamas savaşçıları" olduğunu iddia etmişti.

İsrail askerleri camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu

İsrail askerleri ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girmiş; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası söylemişti. Bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.

Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekmişti.

İsrail'in ırkçılıktan sabıkalı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerler hakkında "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu eylemin "ordunun değerlerine aykırı olduğu, görüntülerdeki askerler hakkında disiplin soruşturması yapılacağını" ileri sürmüştü.

Cenin Mülteci Kampı, İsrail ordusunun hedefinde

Cenin Mülteci Kampı son yıllarda sık sık İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor.

İsrail askerlerinin üst üste düzenlediği baskınlar nedeniyle kampta yaralar sarılamıyor. İsrail ordusu iş makinelerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yolları kazıması, sembol yapıları yıkması ve bazı evlere hasar vermesi nedeniyle yıkım her geçen gün artıyor.

İsrail basınında sıkça, "eşek arısı kovanı", "terörist kuluçkası" şeklinde tanımlanan Cenin ve özellikle buradaki mülteci kampı, Filistin direniş örgütlerinin silahlı kanatlarının yoğun şekilde bulunmasıyla öne çıkıyor.

Filistin siyasi arenasında rekabet içindeki Fetih, Hamas, İslami Cihad Hareketi gibi fraksiyonların silahlı kanatlarının Cenin içinde tek şemsiye altında birlikte hareket ettiği biliniyor.