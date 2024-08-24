Üye Girişi
Haberler

İsrail mallarını satmıyor, gelirinin bir kısmını Filistin'e gönderiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da İsrail ürünlerinin satışını yapmayan esnaf, her ayın ilk ve son Cuma günü elde ettiği geliri ise Filistinlilere yolluyor.

İsrail mallarını satmıyor, gelirinin bir kısmını Filistin'e gönderiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da İsrail ürünlerinin satışını yapmayan esnaf, her ayın ilk ve son Cuma günü elde ettiği geliri ise Filistinlilere yolluyor.

Adıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde kuruyemiş ve şarküteri işletmecisi olan Ramazan Doğan, İsrail menşeili ürünleri raflarından indirip, satışını durdurdu. Gazze'ye destek için iş yerine 'İsrail Mallarını Satmıyoruz' yazılı afiş asan işletme sahibi Ramazan Doğan, sadece bununla da kalmadı. Doğan, elde ettiği gelirin bir kısmını da Filistin'e göndermeye başladı.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt ve üyeleri, işyerine giderek esnaf Ramazan Doğan'a destek için alışveriş yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ramazan Doğan, "Boykot ürününü satmamakla beraber ayın ilk cuması ve son cuması kazancımızı Gazzeli kardeşlerimize gönderiyoruz. Bugünkü karımız ne olduysa Gazzeli kardeşlerimize gönderiyoruz" dedi.

Platform Başkanı Abdulkadir Kurt ise, "Gerçekten onurlu bir duruş sergiledi kendisi. Bir ilk oldu. Biz de bunu duyunca gerçekten heyecanlandık. Heyecanla buraya hemen duyar duymaz geldik. Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu olarak kardeşimizin yanında olalım dedik, destek olalım onu kamuoyu da bilsin, Adıyaman da bilsin tanısın inşallah. Ramazan kardeşimiz gibi kardeşlerimizin sayısı artar. Hep beraber bu boykota devam ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Filistin Ekonomi İsrail Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman? 24 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Ağustos günlük burç yorumu... HAMSTER KOMBAT 24 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı?
title