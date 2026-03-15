İsrail, İran'a Yönelik Saldırılarını Sürdürürken 827 Milyon Dolarlık Acil Askeri Bütçeyi Onayladı

Güncelleme:
İsrail, ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş kapsamında 827 milyon dolarlık acil bütçe tahsisini onayladı. Bütçe, güvenlik alımları ve acil ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak.

(ANKARA) - ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın üçüncü haftasına girerken; İsrail, askeri ihtiyaçlar ve alımlar için 827 milyon dolarlık acil bütçe tahsisini onayladı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin aktardığına göre, 2,6 milyar şekellik paket, kabine bakanları tarafından hafta sonunda yapılan bir toplantıda onaylandı. Bütçenin, "güvenlik alımları ve acil ihtiyaçların karşılanması" için kullanılacağı belirtilirken; konuya ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

İsrail Finans Bakanlığı'nın bakanlara gönderdiği belgede, "çatışmaların yoğunluğu göz önüne alındığında, ek bütçe tahsisinin gerekli olduğu" belirtildi. Belgeye göre, "cephane alımı, gelişmiş silah sistemlerinin tedariki ve kritik muharebe stoklarının yenilenmesi gibi operasyonel ihtiyaçları karşılamak için acil ve derhal bir adım" atılmış oldu.

Fonların devlet bütçesinden çekileceği belirtilirken, toplam 222 milyar dolarlık bütçenin 12 Mart Peşembe günü hükümet tarafından onaylandığı ve 31 Mart Salı gününe kadar Knesset'in de kabul etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
