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İsrail, İran'ın Geniş Çaplı Hava Saldırısını Başarıyla Engelledi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, " İran'ın geniş çaplı koordineli saldırısı, sadece bölgesel değil uluslararası bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Uluslararası ortaklardan oluşan bir savunma koalisyonu ile İran'ın başlattığı hava tehditlerinin yüzde 99'unu başarılıyla engellemeyi başardık. Hem İsrail hem de dünyanın geri kalanı için tehdit oluşturan her türlü düşmana karşı bir arada güçlü duruyoruz" açıklamasını yaptı.

İran, dün gece saatlerinde 300'den fazla insansız hava aracıyla İsrail'e hava saldırısı düzenledi. "Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in 1 Nisan 2024'te Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya misilleme olarak yapıldığı açıklandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, hava saldırılarının yüzde 99'unun başarıyla engellendiğini bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İran'ın geniş çaplı koordineli saldırısı, sadece bölgesel değil uluslararası bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Uluslararası ortaklardan oluşan bir savunma koalisyonu ile İran'ın başlattığı hava tehditlerinin yüzde 99'unu başarılıyla engellemeyi başardık. Hem İsrail hem de dünyanın geri kalanı için tehdit oluşturan her türlü düşmana karşı bir arada güçlü duruyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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