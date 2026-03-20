İbrani basını: İran savaşı ilk 20 günde İsrail ordusuna 6,4 milyar dolara mal oldu

İsrail basınında yer alan habere göre, İran'a karşı yürütülen savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusunun harcamaları yaklaşık 6,4 milyar dolara ulaştı. Günlük harcama ise ortalama 1 milyar şekel olarak belirlendi.

İsrail basını, İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ilk 20 günü, ordu bütçesinde yaklaşık 6,4 milyar dolarlık harcama oluşturdu.

İsrail'in Haaretz gazetesi, İran'a karşı yürütülen savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusuna yaklaşık 6,4 milyar dolar maliyet oluşturduğunu belirtti.

Gazete, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, savaşın ilk 20 gününde günlük ortalama 1 milyar şekel (yaklaşık 320 milyon dolar) harcama yapıldığını aktardı.

Savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 39 milyar şekel (12,5 milyar dolar) olduğunu ifade eden kaynaklar, mevcut harcama temposu devam ederse savaşın süresine dair tahminler yapılabileceğini ifade etti.

Haberde, söz konusu verilerin savaşın İsrail üzerindeki ekonomik yükünü ortaya koyduğu ve ordunun saldırıların devamı için ek bütçe talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Said Amori
