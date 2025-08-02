İsrail'in Gazze'ye Saldırıları ve Spor Gelişmeleri

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, bölgedeki insani durumu kötüleştirirken, Formula 1 ve Süper Lig takımlarının maç hazırlıkları devam ediyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on dördüncü ayağı Macaristan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Budapeşte/16.00)

2- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/10.00)

3- Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam edecek.

(İstanbul)

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Kaynak: AA / Güncel
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