İsrail Hava Kuvvetleri'nin Mezuniyet Töreninde Gösteri Uçuşu
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BEERŞEBA, 29 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in güneyindeki Beerşeba yakınlarında bulunan Hatzerim Hava Üssü'nde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin mezuniyet töreni sırasında gösteri uçuşu yapan uçaklar, 28 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gideon Markowicz/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
BEERŞEBA, 29 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in güneyindeki Beerşeba yakınlarında bulunan Hatzerim Hava Üssü'nde, İsrail Hava Kuvvetleri'nin mezuniyet töreni sırasında gösteri uçuşu yapan uçaklar, 28 Aralık 2022. (Fotoğraf: Gideon Markowicz/JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel