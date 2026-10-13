İsrail, Hapoel Beer Sheva taraftarına Hollanda'nın yasak kararına tepki gösterdi

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İsrail, UEFA Avrupa Ligi'nde Alkmaar ile karşılaşacak Hapoel Beer Sheva takımının taraftarlarına getirilen deplasman yasağı nedeniyle Hollanda yönetimine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın Alkmaar kentindeki yerel makamların 15 Ekim'de oynanacak karşılaşmaya İsrailli taraftarların alınmaması yönündeki kararını sürdürmesi eleştirildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın "şiddet tehdidinde bulunanları ve kışkırtıcılık yapanları ödüllendirdiği" iddia edilerek, "Amsterdam sokaklarında İsraillilerin hedef alınmasından iki yıl sonra Hollanda'nın yanıtı, saldırganları değil mağdurları yasaklamak oldu." ifadesine yer verildi.

Kararın "sporun ruhuna aykırı" olduğu savunulan açıklamada, bu durum Hollanda'daki antisemitik saldırıların artışıyla ilişkilendirildi.

İsrailli taraftarların maça alınmamasının yanı sıra Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesinin de "Hollanda'nın sicilinde yeni bir leke" olduğu öne sürülen açıklamada, ülkenin "dünyadaki en belirgin antisemitizm odaklarından birine dönüştüğü" iddia edildi.

Hollanda makamlarından İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Alkmaar yerel makamları, ekim ayı başında olası protesto ve çatışma riskleri nedeniyle yüksek riskli ilan edilen müsabakaya Hapoel Beer Sheva taraftarlarının alınmayacağını duyurmuştu.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Hollandalı mevkidaşı Tom Berendsen ile görüşerek karardan dönülmesi için diplomatik baskı yaptığını ancak girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktarmıştı.

Hollanda'da daha önce de İsrail takımlarının katıldığı organizasyonlarda gerginlikler yaşanmıştı. Kasım 2024'te Amsterdam'da oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrailli taraftarların Filistin ve Arap karşıtı ırkçı tezahüratları ve Filistin bayrağı yırtmasıyla başlayan olaylar kentte toplumsal gerilime yol açmıştı.

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, ağustosta yaptığı açıklamada İsrail'in katılımını protesto etmek amacıyla 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot edeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA