İsrail, Filistinli işçilerin İsrail'e dönüşünü engelliyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığından beri Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin İsrail'e dönüşünü engelliyor. İsrail ayrıca Filistin Yönetimi'ne ödediği vergileri kesme kararı aldı. Bu durum, binlerce Filistinli işçinin işsiz kalmasına neden oldu.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki işlerine gidişleri engellendiği için çalışamıyor.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim'den sonra işgal altındaki Batı Şeria'dan on binlerce Filistinli işçinin girişini de durdurdu.

Tel Aviv yönetimi ayrıca, Gazze Şeridi'ne tahsis edildiği gerekçesiyle Filistin Yönetimi'ne ödediği vergileri kesme kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, "Güvenlik Kabinesi", dün işgal altındaki Batı Şeria'dan Filistinli işçilerin çalışmak için İsrail'e geri dönmeleri ve Filistin yönetimi adına topladığı vergilerin ödemesinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi ancak toplantıda bir karara varılamadı.

Filistinli işçilerin İsrail'de çalışmaya geri dönmeleri yetkisini elinde tutan "Güvenlik Kabinesi"nde konuyla ilgili görüş farklılıklarının olduğu aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işçilerin geri dönmesini desteklediği, kabinedeki bakanların çoğunun ise buna karşı çıktığı kaydedildi.

Askeri, istihbarat ve savunma yetkililerinin Filistinli işçilerin geri dönmeleri yönünde alınacak kararı destekledikleri ifade edildi.

İsrail medyası da ABD'nin Tel Aviv'den, son günlerde Filistinli işçilerin dönmeleri ve Ramallah yönetimine vergilerin ödenmesini istediğini belirtti.

İsrail'de çalışan Filistinli işçiler

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, 7 Ekim'den bu yana İsrail'deki işlerine gidişi engellendiği için çalışamıyor. Yalnızca bazıları tarım ve gıda sektöründe işlerine devam edebiliyor.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail'e Gazze'dekinden daha az işçi gönderen Batı Şeria'daki Filistinliler, inşaat, tarım, gıda, hizmet sektörlerinde çalışıyor.

İsrail Milli Güvenlik Konseyi verilerine göre, iş piyasası 9 bin 500'ü tarım sektöründe olmak üzere 28 binden fazla işçiye acilen ihtiyaç duyuyor.

Gazze'ye saldırıların başladığından bu yana İsrail, 360 bin yedek askerin silah altına alınması, Gazze sınırındaki belediyelerde hizmetlerin askıya alınması, ekonominin gördüğü zarar ve Filistinli işçilerin işe alınmaması gibi çeşitli sebeplerle iş gücünün neredeyse dörtte birini kaybetti.

Filistin İstatistik Merkezi ve İsrail İstatistik Bürosu verilerine göre, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar İsrail piyasasındaki toplam iş gücü 4,2 milyon.

İsrail'de farklı kentlerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerinde çalışan Filistinli işçi sayısı 178 bin kişi. Filistin'in işçi sendikaları verilerine göre ise bu sayı 200 bini geçiyor.

İsrail Müteahhitler Birliği verilerine göre, İsrail'de ve Yahudi yerleşim birimlerindeki 90 bin Filistinli işçi inşaat sektöründe çalışıyor.

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin ücretleri aylık 1.5 milyar şekeli (400 milyon dolar) aşıyor ve bu işçiler, Filistin piyasasının en önemli mali kaynaklarını oluşturuyor.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail'de çalışan Filistinli bir işçinin günlük ortalama ücreti 2023'ün üçüncü çeyreğinde 300 şekele (81 dolar) yaklaştı.

İsrail'deki Filistinli işçilerin 3'te 2'lik çoğunluğu inşaat sektöründe çalışırken, ardından sanayi, ticaret, gıda ve otelcilik sektörleri geliyor.

Normal şartlarda Batı Şeria ve Gazze'de işsiz sayısı 2023'ün üçüncü çeyreğinde 369 binken, İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinliler eklenince bu sayı 547 bine yükseldi.