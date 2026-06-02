Haberler

İsrail, Pasifik ülkesi Fiji'de ilk büyükelçiliğini açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'nin başkenti Suva'da ilk büyükelçiliğini açtı. Fiji Başbakanı Rabuka, bu adımı 'ikili ilişkilerin altın çağı' olarak nitelendirdi. İsrail, büyükelçilikle Pasifik'teki 9 ülkeyle ekonomik, güvenlik ve araştırma bağlarını geliştirmeyi hedefliyor.

İsrail, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'de ilk büyükelçiliğini açtı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'nin başkenti Suva'da ülkesinin ilk büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ile Saar, açılışın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saar, ikili ilişkileri güçlendirmek adına büyükelçiliğin açıldığını vurguladı.

Rabuka ise İsrail'in Suva'da büyükelçilik açmasını "ikili ilişkilerin altın çağı" olarak nitelendirdi.

İsrail basını, Tel Aviv'in Fiji'de açtığı büyükelçilik ile Pasifik'teki 9 ülkeyle daha ekonomik, güvenlik ve araştırma bağlarını geliştirmeyi amaçladığını yazdı.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, 17 Eylül 2025'te İsrail büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'te açmıştı.

Fiji, ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay ve Papua Yeni Gine'nin ardından Kudüs'te büyükelçilik açan 7'nci ülke olmuştu.

Filistin, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs kentinde açma kararını kınamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı

Adliyede dava sonrası ortalık karıştı! 8 kadın gözaltına alındı
Giydikleri olay yaratır! Dominik Szoboszlai'den ilginç kombin seçimi

Milyonları kazanıyor, kombinine bakın
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!