İsrail, Pasifik ülkesi Fiji'de ilk büyükelçiliğini açtı

İsrail, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'de ilk büyükelçiliğini açtı.

İsrail basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'nin başkenti Suva'da ülkesinin ilk büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka ile Saar, açılışın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Saar, ikili ilişkileri güçlendirmek adına büyükelçiliğin açıldığını vurguladı.

Rabuka ise İsrail'in Suva'da büyükelçilik açmasını "ikili ilişkilerin altın çağı" olarak nitelendirdi.

İsrail basını, Tel Aviv'in Fiji'de açtığı büyükelçilik ile Pasifik'teki 9 ülkeyle daha ekonomik, güvenlik ve araştırma bağlarını geliştirmeyi amaçladığını yazdı.

Güney Pasifik ülkesi Fiji, 17 Eylül 2025'te İsrail büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'te açmıştı.

Fiji, ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay ve Papua Yeni Gine'nin ardından Kudüs'te büyükelçilik açan 7'nci ülke olmuştu.

Filistin, Ürdün ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Fiji'nin İsrail'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs kentinde açma kararını kınamıştı.