İsrail Maliye Bakanı, Hamas'ın kontrolü sürdükçe Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini savundu

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'ın kontrolü tamamen sona ermediği müddetçe Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini savundu.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, partisinin grup toplantısında konuşan Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek hafta yapacağı görüşme öncesinde talepte bulundu.

Smotrich, Netanyahu'dan Trump ile görüşmesinde Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın "kısmi" silahsızlandırılmasını kabul etmeyeceği yönündeki tutumunu net bir şekilde yansıtmasını talep etti.

Hamas'ın kontrolü altında olduğu sürece Gazze'nin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini savunan Smotrich, "İtirafta bulunmalıyım. Tam zafer vadettik, ama bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.

Smotrich, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalması için yapılan çalışmalar ve siyasi tereddütler nedeniyle amaçlarına ulaşamadıklarını ileri sürerek, Hamas'ın silahsızlandırılmasının Trump'ın planının bir parçası olduğunu söyledi.

Filistin Yönetimi'nin İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne süren Smotrich, Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye geri dönmesini kabul etmeyeceklerini, İsrail kontrolü altındaki bölgelere uluslararası güçlerin girmesine izin vermeyeceklerini ve bölgenin yeniden inşa maliyetini bölgedeki Filistinlilerin üstlenmesi gerektiğini iddia etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ABD Başkanı Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir araya gelmesi ve görüşmede ikinci aşamaya geçişin de ele alınması bekleniyor.