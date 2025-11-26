Haberler

İsrail, Batı Şeria'da 6 Ticari Tesisi Yıktı

İsrail ordusu, El Halil'in güneyinde Ramadin ve Zahiriye beldeleri arasındaki yolda 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesisi yıktı. Yıkılan işletmeler birçok ailenin geçim kaynağını oluşturuyordu.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in güneyinde yaklaşık 20 dükkanı kapsayan 6 ticari tesisi yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Ramadin ve Zahiriye beldelerini birbirine bağlayan yol üzerindeki Ineb el-Kebira bölgesine baskın düzenledi.

Ramadin Belediye Başkanı Ahmed ez-Zeğarine, İsrail ordusunun bölgeye askeri buldozerler ve ağır iş makinalarıyla yaptığı baskında yaklaşık 20 işletmeyi kapsayan 6 ticari tesisi yıktığını bildirdi.

Ramadin Belediye Başkanı, İsrail'in saldırıları sonucu Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarına işaret ederek, yıkılan işletmelerin birçok ailenin tek geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Ayrıca İsrail ordusu Zahiriye beldesini Ramadin'e bağlayan ve yıktığı ticari işletmelere giden yolları da kapattı.

Filistinlilere ait yapılar "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
