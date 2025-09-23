Isparta'nın Yılın Ahisi: 71 Yaşındaki Güngör Can

Isparta'da 55 yıldır sıhhi tesisatçılık yapan 71 yaşındaki Güngör Can, "Yılın Ahisi" seçildi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kentte yılın ahisi unvanına layık görülen Can, meslek hayatına çocuk yaşlarda dayısının yanında çırak olarak adım attı. Askerliğin ardından kendi iş yerini açan Can, mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

Can, AA muhabirine, bugüne kadar 30'un üzerinde çırak yetiştirdiğini söyledi.

Kentte tesisat işi yapan ustaların çoğunu kendisinin yetiştirdiğini belirten Can, "Almanya'da çalışan eski kalfam bile arayıp tebrik etti. Bu durum beni gururlandırıyor." dedi.

Her sabah 08.00'de iş yerine geldiğini, akşam saatlerine kadar çalışmaya devam ettiğini ifade eden Can, "Yaşım 71 ama her gün oğlumla dükkanımızı açıyoruz. İşin sırrı disiplin ve verdiğin sözleri tutmaktır. Sözünü yerine getirdiğin sürece iş seni bulur." dedi.

Çırak yetiştirme konusundaki sıkıntılara da değinen Can, "Bundan 3-5 yıl sonra usta bulmak zor olacak çünkü gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. Eğer bu şekilde devam edersek yıllar sonra tesisat ustasını mumla arayacağız." diye konuştu.

Yılın ahisi seçilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Can, "Geçmişe dönük birikimlerimizin bu şekilde değer görmesi bizi mutlu etti." ifadesini kullandı.