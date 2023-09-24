Isparta'da trafik kazası: 4 araçta hasar meydana geldi

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi Çayboyu mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 32 ADA 756 plakalı otomobil, 32 HT 774 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası savrulan araçlar park halindeki 2 araca da çarparak durabildi. Kazaya karışan bir otomobil park halindeki bir başka otomobilin üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken 4 araçta hasar oluştu. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla götürüldü.