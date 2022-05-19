Isparta'da kayganlaşan yolda kayan tır cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler

Isparta'da kayganlaşan yolda kayan tır cep telefonu kamerasına yansıdı
AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta'da, tırın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüje çıkması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Isparta'da, tırın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüje çıkması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gönen ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda kaymaya başlayan sıvı gıda taşıyan tırın sürücüsü, sert manevralarla tırın devrilmesini engelleyerek refüje çıktı.
Yaşanan anlar başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından tırın yoluna devam ettiği öğrenildi.
AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel