Isparta'da kablo ve yüksek gerilim direklerinden demir çalan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kablo ve yüksek gerilim direklerinden demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kablo ve yüksek gerilim direklerinden demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakaemir köyü eski değirmen mevkisinde kablo ve yüksek gerilim direklerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüpheli V.Ş, Çarıksaraylar beldesi Suvar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Şarkikaraağaç Jandarma Hisarcık Isparta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta'da kablo ve yüksek gerilim direklerinden demir çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.