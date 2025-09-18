Haberler

Isparta'da 'Girişimde Kadın Gücü' Programı Gerçekleşti

Isparta'da 'Girişimde Kadın Gücü' Programı Gerçekleşti
Güncelleme:
Isparta'da düzenlenen 'Girişimde Kadın Gücü' programında 126 kadın girişimci bir araya geldi. Programda, kadınların iş dünyasında güçlü adımlar attığı ve sosyal ekonomik hayatta daha etkin roller almalarının önemi vurgulandı.

Isparta'da "Girişimde Kadın Gücü" programında 126 kadın girişimci bir araya geldi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle kentteki bir otelde "Girişimde Kadın Gücü" programı gerçekleştirildi.

IGSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kapı, programın açılışında yaptığı konuşmada, kadınların iş dünyasında daha güçlü adımlar attığını belirtti.

Kadınların üretim, ticaret ve girişimcilikte yer almasının ülke geleceğine katkı sunduğunu ifade eden Kapı, "Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü şehir, güçlü şehir güçlü Türkiye demektir. Bir kadının başarısı binlerce insana ilham verir." dedi.

BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz de kadın liderlerin yalnızca iş dünyasına değil, geleceğe, kültüre ve ekonomiye ilham verdiğini kaydetti.

Isparta Belediye Başkan Vekili Musa Macit ise kadınlara her alanda destek verdiklerini belirtti.

Program Direktörü Nazan Butuner, 2021'de başlayan projenin kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol almasını amaçladığını söyledi.

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Pınar Geben Yalçın da girişimci kadınlara özel, 36 aya kadar vadeli 20 milyon liraya kadar destek sunduklarını bildirdi.

Program katılımcıların soru ve önerileri ile devam etti.

Katılımcılara sertifikalarının verilmesinin ardından program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
