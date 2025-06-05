Isparta'da Genç İnovatörler İçin Teknoloji Atölyesi Kuruluyor

Isparta'da Genç İnovatörler İçin Teknoloji Atölyesi Kuruluyor
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, TÜBİTAK desteğiyle 30 milyon lira bütçeli Genç İnovatörler için Isparta Milli Teknoloji Atölyesi Projesi'ni hayata geçiriyor. Atölyede öğrencilere yapay zeka, robotik ve yenilenebilir enerji gibi konularda eğitim verilecek.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (Isparta TTO) tarafından hazırlanan "Genç İnovatörler için Isparta Milli Teknoloji Atölyesi Kurulum Projesi", TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığını bildirdi.

Rektör Çatal, yaptığı yazılı açıklamada, projenin toplam 30 milyon liralık bütçesiyle, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine bölgesel düzeyde güçlü bir katkı sağlamasının hedeflendiği belirtti.

TÜBİTAK'IN desteğini alan proje kapsamında Isparta şehir merkezinde 525 metrekareli modern bir alanda atölye kurulacağı bilgisini veren Çatal, "Atölyede öğrencilere yönelik yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda eğitim, mentorluk ve teknik altyapı desteği sunulacak. Bu atölye ile gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamayı, onların fikirlerini somut projelere dönüştürebilecekleri güçlü bir AR-GE altyapısı kurmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle Isparta'yı teknoloji ve yenilikçilikte bir cazibe merkezi haline getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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