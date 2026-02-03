Haberler

Enflasyon Oranları Açıklandı.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Isparta Salı Pazarı'nda yurttaşlar tepkilerini dile getirdi. Emekliler ve asgari ücretliler, maaş zammı sonrası enflasyonun yükseldiğini savundu.

(ISPARTA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerine Isparta Salı Pazarı'ndaki yurttaşlar tepki gösterdi. Bir kent sakini, "Maaşlara zammı yapıyorlar, ondan sonra enflasyonu yükseltiyorlar" dedi.

TÜİK, Aralık 2025'te yüzde 0,89 olan aylık enflasyonun ocakta yüzde 4,84'e yükseldiğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir Ispartalı, emekli aylıkları ve asgari ücrete zam yapıldığını anımsatarak, "Onun için yükseldi. Emekli ve asgari ücretliye zam verene kadar enflasyon yükselmiyor. Tesadüf değil, maaşlara zammı yapıyorlar, ondan sonra yükseltiyorlar" yorumunda bulundu.

"Ben bir emekli olarak üzüntülüyüm"

Bir yurttaş ise şunları söyledi:

"TÜİK denilen resmi kurum çalışanlarına lanet olsun. Ben açıkça söylüyorum, ben emekliyim. Yazıklar olsun onlara. Onlar hükümet güdümündeki devlet memurları. Onlara yazıklar olsun. Yalan, dolan, nerede lüzumsuz fiyatlar var, onları açıklıyorlar. Gerçekten pazara çıkıp da dolaşıyorlar mı? Milletvekilleri de dahil, 600 kişi de dahil. Denizli'ye gittim alışverişe, adamlar fiyatları yüzde 30 artırmışlar. Bunlar daha yüzde 0,89, yüzde 1,5, yüzde 3-4; bunlar atmasyon, dolanmasyon, hepsi yalan. Ben bir emekli olarak üzüntülüyüm. Hükümete de sesleniyorum, 17 milyon emekliye şimdi eziyet ediyorlar, seçim zamanı geldiğinde zannetmesinler ki biz bunları kandırırız, 5-10 sus payı veririz."

"İnsanlar yerde kalan meyveleri topluyor"

Pazarda esnaflık yapan bir kadın ise 12 bin lira dul aylığı aldığını, "5-6 bin lira doğal gaz geliyor. Çalışmasak geçinemeyiz. Hadi gücümüz şimdi yetiyor, yetmediğinde ne olacak" dedi.

Bir diğer yurttaş da TÜİK'in verdiği oranların yanlış olduğunu savunarak, "Gerçeğe bakacaksan, pazara bakacaksın. Masa başında verilen fiyatlarla bu iş yürümez. Akşam üzeri bakıyoruz, insanlar yerde kalan meyveleri topluyor. Ben emekliyim, tek olmama rağmen yetmiyor. Bence bunlar tesadüf değil, masa başından verilen oranlar" diye konuştu.

Emekli bir kadın yurttaş ise, "Belliydi zaten. Zam geldi mi bizi korku alıyor. Maaşa zam geldi mi her şeye zam geliyor. Alana da zor, satana da zor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza