Isparta'da Dolu Yağışı Elma Hasadını Vurdu

ISPARTA'nın Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde 3 gün önce etkili olan dolu yağışı hasada hazırlanan elma bahçelerini vurdu. Bölgedeki yaklaşık 4 bin 700 dekarlık alanda zarar oluştuğunu belirten Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, "Bu yıl rekoltemiz 15 gün öncesine kadar 900 bin ton civarında bekliyorduk. Bu dolu hadisesiyle de tahmini 150 bin ton civarında bir elmamız zarar gördü" dedi.

Isparta'da 8 Eylül akşamı etkili olan dolu yağışı hasada hazırlanan elma bahçelerini vurdu. Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy ve Esinyurt köylerinde yaklaşık 3 bin 200, Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyünde ise yaklaşık 1500 olmak üzere toplam 4 bin 700 dekar alandaki elma bahçelerinde büyük çapta zarar oluştu. Ağaçta hasadı bekleyen elmalar, dolu nedeniyle delik deşik oldu.

VALİ ERİN FABRİKA TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Isparta Valisi Abdullah Erin, dolu yağışının ardından zarar gören ürünlerin meyve suyu olarak değerlendirilmesi için fabrika temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Erin, "Gelendost ilçemiz ve Barla köyümüzde yaklaşık 4 bin 700 dekarlık elma bahçesinde zarara yol açan dolu afetinin ardından, alın teriyle üretim yapan çiftçilerimizin zarar gören ürünlerinin meyve suyu olarak değerlendirilmesi ve makul bir fiyatla alımı amacıyla ilimizde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikalarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin daha fazla mağduriyet yaşamaması için tüm kurumlarımızla ve özel sektörümüzle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'HASADA 15 GÜN KALMIŞTI'

Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, hasat dönemine kısa süre kala yaşanan dolu nedeniyle rekoltede düşüş beklendiğini söyledi. Başkan Selçuk, "Hasada 15 gün kalmıştı. Bu saatten sonraki yapılacak işlemler oradaki meyvelerimiz önce meyve suyu fabrikalarına gidecek. Bir sonraki aşama ise biz bunların zararlarını parsel parsel toplayıp Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan çiftçilerimize nakdi yardım sağlayacağız" diye konuştu.

'150 BİN TON CİVARINDA ELMAMIZ ZARAR GÖRDÜ'

Elma bahçelerinin birkaç ay önce meydana gelen don hadisesinden de olumsuz etkilendiğini ve o dönem yüzde 30 verim kaybı yaşandığını ifade eden Selçuk, "Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton civarında bir tahmini rekoltemiz oldu. Bu yılki tahmini rekoltemizi 15 gün öncesine kadar 900 bin ton civarında bekliyorduk. Bu dolu hadisesiyle de tahmini 150 bin ton civarında elmamız zarar gördü. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bizzat takipçisi olacağız. Gelendost'a bağlı Yeşilköy ve Esinyurt köylerinde çok zararımız var. Toplamda tahmini olarak 4 bin 700 dekarlık alanda kaybımız var. Eğirdir ilçemizin Barla kısmında da kayıp var bir miktar. Pazar etiketlerine bir tık yansıyabilir. Çünkü başka illerde de elmayla ilgili zararlarımız oldu" dedi.

MİLLETVEKİLİ GÖKGÖZ: ZARAR TESPİTİ SÜRÜYOR

AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de Gelendost ve Eğirdir ilçelerini ziyaret etti. Gelendost'ta yaklaşık 3 bin 200 dekar, Eğirdir'de ise yaklaşık 1500 dekar alanda elma bahçelerinin zarar gördüğünü söyleyen Gökgöz, "Tarım ve Orman Müdürlüğümüz zarar tespit çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Öncelikle meyve suyu yapılacak elmaların ivedi değerlendirilmesi ve akabinde süreç ile alakalı üreticilerimiz için elimizden gelen bütün çalışmaların yapılacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

Haber- kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,