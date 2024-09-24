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Isparta'da Dolu Felaketi: 16 Bin Dekar Elma Bahçesi Zarar Gördü

Isparta'da Dolu Felaketi: 16 Bin Dekar Elma Bahçesi Zarar Gördü
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 16 bin dekar elma bahçesinde zarar oluştu. Vali Aydın Baruş, zarar gören sigortalı çiftçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını belirtti.

ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle yaklaşık 16 bin dekar elma bahçesinde zarar oluştu. Vali Aydın Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi.

Isparta'da kısa süre önce başlayan hasat döneminde, üreticiler dolu afetiyle karşı karşıya kaldı. Senirkent ilçesi ve Büyükkabaca beldesinde, geçen cumartesi öğleden sonra başlayan dolu yağışı, elma bahçelerine zarar verdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Isparta Valisi Aydın Baruş da doludan zarar gören elma bahçelerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş, TARSİM ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirilerek, zarar gören sigortalı çitçilerin işlemlerinin hızlandırıldığını söyledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre de dolu nedeniyle bölgede 16 bin dekar elma bahçesinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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