Isparta'da 6 ayda 322 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi Isparta'da bu yılın ilk altı ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 121 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Isparta'da bu yılın ilk altı ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında 121 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının ilk 6 ayında 322 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda 558 şüpheliye adli idari işlem yapılırken, 48'i uyuşturucu satıcısı olmak üzere 121 şüpheli tutuklandı. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Isparta Güncel Haberler

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