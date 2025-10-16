Isparta'da 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Isparta'da 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı kapılarını açtı.

Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki turizm pastasından yüzde 2,5 pay aldığını söyledi.

Bu pastadan oluşan turizm gelirlerini Isparta'ya da çekmek istediklerini ifade eden Erin, "Bunun için de şartları iyi değerlendirmemiz, geleceğe yönelik iyi bir vizyon ortaya koymamız, özel sektör kamu iş birliğini geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimlerimizin de öncülüğünde, üniversitelerimizin yol göstericiliğinde bir turizm gelişim planlaması yapmak ve ona göre de görev ve sorumlulukları uygulayarak geleceğe emin adımlarla yürümemiz gerekiyor." dedi.

Programa, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ITSO Başkanı Metin Çelik ile sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 19 Ekim'e kadar devam edecek.