Haberler

Isparta'da 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleşti. Isparta Valisi Abdullah Erin, fuarın önemine değinerek Türkiye'nin turizm gelirlerinden daha fazla pay almak için yerel yönetim ve özel sektör iş birliğine vurgu yaptı.

Isparta'da 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı kapılarını açtı.

Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen 3. Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleştirildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki turizm pastasından yüzde 2,5 pay aldığını söyledi.

Bu pastadan oluşan turizm gelirlerini Isparta'ya da çekmek istediklerini ifade eden Erin, "Bunun için de şartları iyi değerlendirmemiz, geleceğe yönelik iyi bir vizyon ortaya koymamız, özel sektör kamu iş birliğini geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimlerimizin de öncülüğünde, üniversitelerimizin yol göstericiliğinde bir turizm gelişim planlaması yapmak ve ona göre de görev ve sorumlulukları uygulayarak geleceğe emin adımlarla yürümemiz gerekiyor." dedi.

Programa, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ITSO Başkanı Metin Çelik ile sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Fuar, 19 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Helal olsun size! Gazze'ye gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Antalyaspor'dan hakem açıklaması: Dikkatle izleyeceğiz

Daha maça 3 gün varken hakeme tepki gösterdiler: Gözümüz üzerinde
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.