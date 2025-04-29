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İSPARK'a Ait 36 Otopark Mühürlendi

İSPARK'a Ait 36 Otopark Mühürlendi
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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İBB zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Otoparklar, girişleri kapatılarak kullanıcıların geri dönmesine neden oldu.

İSPARK tarafından işletilen kentin çeşitli ilçelerindeki 36 otoparkın, ruhsatı bulunmadığı gerekçesi ile İBB zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldığı iddia edildi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde İSPARK'ın işlettiği 36 otoparkın, ruhsatsız olduğu gerekçesi ile hizmete kapatıldığı iddia edildi. İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıtalar tarafından mühürlendiği belirtilen otoparklarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir açıklama yapılmazken, otoparkları kullanmak için gelenler geri dönmek zorunda kaldı.

Bu kapsamda, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı'nın da aralarında bulunduğu otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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