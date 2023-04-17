İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildiYaklaşık 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü

- İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi Yaklaşık 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü İspanya'nın Fransa'nın sınırında bulunan Portbou kasabasında başlayan ve Pireneler Sıradağları'na da yayılan yangın nedeniyle 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü, Fransa'da...

- İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi

Yaklaşık 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü

MADRİD - İspanya'nın Fransa'nın sınırında bulunan Portbou kasabasında başlayan ve Pireneler Sıradağları'na da yayılan yangın nedeniyle 930 hektarlık ormanlık alan küle döndü, Fransa'da ise 300 kişi tahliye edildi.

İspanya-Fransa sınırındaki Portbou kasabasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pireneler Sıradağları'nın Fransa sınırında kalan kısmına da sıçrayan alevler 930 hektarlık ormanlık alan küle çevirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın, Pireneler Sıra Dağları'nda 930 hektarlık alanı kapladı. Yaklaşık 300 kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

İspanya ve Fransa'da geçtiğimiz yaz aylarında şiddetli kuraklık nedeniyle sık sık orman yangınları yaşanmıştı.