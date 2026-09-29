İspanya hükümeti, ABD-İran gerilimine karşı gaz ve akaryakıt desteğini genişletti

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD- İran geriliminin ekonomik sonuçlarına yönelik gaz fiyatlarını sınırlayan ve akaryakıt indirimini uzatan bir dizi yeni tedbir aldı.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında hükümet, ABD-İran geriliminin ülke ekonomisinde yarattığı olumsuz sonuçları hafifletmek için üçüncü tedbir paketini onayladı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, Bakanlar Kurulu'nun ardından basına yaptığı açıklamada alınan kararların, gaz tarifelerindeki artışlara bir üst sınır getirilmesini ve akaryakıt indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içerdiğini söyledi.

Cuerpo, "Bu kararname enerji fiyatlarını etkileyen, süregelen jeopolitik riskler ortamında hane halkları, işletmeler ve çeşitli sektörlere yönelik destek tedbirlerini yıl sonuna kadar uzatmayı ve bunlara yeni düzenlemeler getirmeyi amaçlıyor." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek söz konusu Kraliyet Kararnamesinin "acil koruma, enerji güvenliği, verimlilik ve rekabetçiliği bir araya getirdiğini" kaydeden Cuerpo, Orta Doğu'daki gerginliklere karşı şimdiye kadar çıkardıkları üç kararnamenin toplam maliyetinin 12 milyar avroyu aştığını ifade etti.

Hükümetin aldığı kararla akaryakıt fiyatlarında, litre başına, ekimde 20 sent, kasımda 13 sent ve aralıkta 6 sent seviyesinde indirim öngörülüyor.

Ayrıca hükümet, 3 milyondan fazla tüketicinin yararlandığı düzenlemeye tabi gaz tarifesindeki artış oranını, yeniden gözden geçirme koşuluyla, ekimde yüzde 35, sonraki dönemler için ise yüzde 15 ile sınırlandırdı.

Öte yandan bir tüp bütan gazının fiyatına da Haziran 2027'ye kadar 19,55 avro sınırı getirildi.

Bakan Cuerpo, krizden en çok etkilenen tarım sektörüne ilişkin ise çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, tekne sahipleri ve profesyonel kara yolu taşımacıları için litre başına 20 sentlik motorin desteğinin uzatıldığını ve ayrıca dizel lokomotif başına 15 bin avro tutarında yeni bir demir yolu yük taşımacılığı desteği yapılacağını duyurdu.

Cuerpo, enerji egemenliği açısından yeni kararnamenin, kış dönemi için sıvılaştırılmış doğal gaz rezervlerini artırdığını ve enerji tasarrufu sertifikası sistemini güçlendirdiğini savundu.

Diğer yandan hükümetin açıkladığı kararları yetersiz bulan Çiftçi ve Hayvan Yetiştiricileri Örgütleri Koordinatörlüğü (COAG) ve Birliklerin Birliği (UDU) adlı dernekler, gösteri yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA