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İspanya'da Oda Kiraları Yüzde 42 Arttı

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İspanya'nın Madrid, Barselona, Sevilya, Valenciya, Malaga gibi büyük ve turistik kentlerinde, oda kiraları son 5 yılda yüzde 42 artışla aylık ortalama 500 avroya kadar çıktı. Ev kiralarındaki artış, yalnız yaşayan gençleri, emeklileri ve öğrencileri oda kiralamaya zorluyor. İspanyolların aylık maaşlarının yüzde 43'ünü ev kiralarına ayırdığı belirtiliyor.

İspanya'nın Madrid, Barselona, Sevilya, Valenciya, Malaga gibi büyük ve turistik kentlerinde, oda kiraları son 5 yılda yüzde 42 artışla aylık ortalama 500 avroya kadar çıktı.

Son yıllarda ciddi artış gösteren ev kiraları, sadece öğrencileri ve mevsimlik işçileri değil yalnız yaşayan gençleri ya da emeklileri de evlerde ortak kullanım alanları (banyo, mutfak, salon) haklarıyla oda kiralamaya zorluyor.

İspanya'da yayımlanan araştırmalara göre, 2023'te İspanyollar, bir yıl öncesine göre 2 puan artışla aylık maaşlarının yüzde 43'ünü ev kiralarına ayırdı.

Bu duruma daha fazla tahammül edemeyen yalnız yaşayan İspanyolların oda kiralama seçeneğine yöneldiği, turistik taleplerin de artmasıyla büyük kentlerdeki oda fiyatlarının geçmişte benzeri görülmemiş boyuta geldiği belirtiliyor.

İnternetteki "Fotocasa" adlı emlak sitesi, son 5 yılda oda kiralarında yüzde 42'lik artış olduğunu ve oda kiralarının ortalama 500 avroya yükseldiğini açıkladı.

Kiralık odalara talep, 2022'de bir yıl öncesine göre yüzde 26,2 yükselmiş, fiyatlarda da yüzde 8,3'lük artış tespit edilmişti.

Rey Juan Carlos Üniversitesi, Observatorio Espanol del Seguro de Alquiler kurumu ve Fotocasa'nın yaptığı ortak araştırmaya göre, oda kiralamaya yönelen İspanyolların yüzde 44'ü "ekonomik olarak tek başlarına ev kiralamayacakları için oda kiralamak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Araştırmalar, kiralık evlerinden çıkarak kiralık odaya geçen emekli sayısının her geçen gün daha da arttığına dikkati çekti.

Diğer yandan vergi denetimi daha zor olan oda kiralamanın, ev kiralamadan çok daha yüksek kazanç sağladığı tespit edildi.

Fotocasa'nın verilerinde, ev sahibi için oda kiralamanın ev kiralamaya nazaran yüzde 50'ye kadar daha fazla kazanç getirdiği belirtilerek, 3 odalı 80 metrekarelik bir evin ortalama kirasının 900 avro olduğu, odaların kiralanması halinde oda başı 470 avro ile 1410 avro gelir sağlandığı ifade edildi.

İspanya'nın genelinde oda kiralamanın en yoğun olduğu kent, Madrid olarak öne çıkıyor.

Tüm İspanya'daki kiralık odaların yüzde 25'ine sahip olan Madrid, şimdiye kadar yüksek kiralık oda fiyatlarıyla bilinen Londra, New York, Tokyo gibi büyük dünya kentleriyle yarışır düzeye gelmeye başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Barselona İspanya Malaga Madrid Emlak Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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