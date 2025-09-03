İspanya'da La Vuelta Yarışında İsrail Karşıtı Protestolar

İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın geçtiği yerlerde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı seslerini duyurmaya çalışan İspanyollar, İsrail ekibi "Israel-Premier Tech"i hedef alan protestoları sürdürüyor.

İspanya'da 23 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde yapılan, toplamda 3 bin 151 kilometre olan ve 21 etaptan oluşan La Vuelta'ya, İsrail karşıtı protestolar damga vuruyor.

İlk etapları İtalya ve Fransa'dan geçtikten sonra 27 Ağustos'ta İspanya'ya giren bisiklet yarışında neredeyse her gün İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Son olarak 2 Ağustos'ta Navarra bölgesindeki Belagua yerleşim yerinden geçen La Vuelta'da binlerce kişi, Filistin bayrakları sallayarak, İsrail bisiklet takımını protesto etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Sylvan Adams'ın sahibi olduğu "Israel-Premier Tech"in La Vuelta'dan çıkarılmasını isteyen İspanyollar, "Soykırıma hayır" yazılı pankartlar asarak, İsrail takımındaki bisikletçilerin yolunu kesmeye çalıştı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı ve bugün Bask bölgesindeki Bilbao kentinden geçecek olan La Vuelta'da, İsrail karşıtı protestoların daha da büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

Diğer yandan İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, La Vuelta Genel Direktörü Javier Guillen'den İsrail takımını bisiklet yarışından çıkarmasını ve İsrail karşıtı gösterilere izin vermesini istedi.

Rego, "İspanyolların, Gazze'de sistematik şiddet uygulayan İsrail'i protesto ettiğini ve göstericileri durdurmak için şiddet uygulayan polis memurları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını" belirtti.

İspanya'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), La Vuelta başladığı sırada "İsrail'e Spor Boykotu Platformu" adı altında bir girişim başlatarak, "İsrail hükümeti savaş suçları işlemeye devam ederken, Gazze'de soykırım yaparken, İsrail'in spor müsabakalarına katılımı engellenmeli." çağrısında bulunmuştu.