İspanya'da La Vuelta Yarışına İsrail Takımı Protestoları

İspanya'da Eğitim, Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), Uluslararası Bisiklet Birliğini (UCI) La Vuelta bisiklet yarışmalarına İsrail takımının katılmasını sağlayarak "Gazze'deki soykırımı aklamakla" suçladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 14 Eylül Pazar günü yapılan La Vuelta bisiklet yarışı finalinin İsrail karşıtı gösterilerin yoğunluğundan dolayı yarıda kesilmesiyle bağlantılı tartışmalar sürüyor.

UCI "La Vuelta'da İsrail takımı İsrael Premier Tech'e karşı boykot çağrılarının siyasi araç haline dönüştüğünü, protestoları kınadığını ve Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarının üzüntü verici olduğunu" savunan bir açıklama yapınca CSD'den buna yanıt gecikmedi.

CSD Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'in, UCI Başkanı David Lappartient'e gönderdiği ve İspanyol basınında yer alan mektupta, UCI'den gelen eleştirileri anlamadığını kaydeden Uribes, İsrail takımının La Vuelta'ya katılmasıyla "Gazze'de işlenen soykırımın spor yoluyla aklandığını" savundu.

"Sporun dünyada olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını" vurgulayan Uribes, "Özgür ve barışçıl gösteri yapma hakkı, 1978 Anayasamızda güvence altına alınmış temel bir haktır. Eğer amaç insan haklarını savunmak gibi adil ve asil bir amaçsa, bu özgür ve barışçıl ifade ahlaki bir yükümlülük statüsü kazanır." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, La Vuelta boyunca yapılan İsrail karşıtı barışçıl gösterilerden dolayı "İspanyol halkı ile gurur duyduğunu, İspanya'nın Avrupa'nın onurunu kurtardığını" savunmuş ve "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı. Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi?" ifadesini kullanmıştı.