İspanya'da Kuş Gribi Nedeniyle Tüm Kümes Hayvanları Karantinaya Alındı

İspanya'nın Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, kuş gribine karşı alınan önlemleri artırarak ülke genelindeki tüm kümes hayvanlarını karantinaya aldı. Bakanlık, 1199 belediyede uygulanan çiftlik kapatma kararını genişletti. Uzmanlar, önlemlerin göçmen kuşlar ile kümes hayvanları arasındaki teması azaltmayı hedeflediğini belirtiyor.

İspanya'da Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, kuş gribine karşı önlemleri artırarak, ülke genelinde açık alanda serbest bırakılan tüm kümes hayvanlarının karantinaya alınmasına karar verdi.

Bakanlık, kuş gribine karşı hafta başında yürürlüğe soktuğu, riskli bölge ilan edilen 1199 belediyede kümes hayvancılığı yapan çiftliklerin kapatılması kararını genişletti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlık kararıyla, organik çiftlikler, kendi tüketimine yönelik olanlar veya tüketiciye doğrudan satış için et veya yumurta üretenler de dahil olmak üzere tüm kümes hayvanı çiftlikleri özel gözetim ile karantinaya alındı.

Kuş gribi riskinin son bir haftada İspanya'da artması üzerine böyle bir karar alan Bakanlık, Avrupa'da şu ana kadar bildirilen kuş gribi salgınlarının sayısı, konumları ve kıtadaki riskli bölgelerden yabani kuşların hareketi gibi faktörlerden dolayı ek önlem alındığını duyurdu.

Uzmanlar, İspanya'da yılın bu döneminde sulak alanlarda çok sayıda göçmen kuşun olduğunu ve sıcaklıklardaki düşüşün virüsün hayatta kalmasını kolaylaştırdığını vurgulayarak, getirilen önlemlerin kümes hayvanları ile virüsü taşıyabilecek göçmen kuşlar arasındaki teması önlemeyi amaçladığını kaydetti.

Bakanlık verilerine göre, temmuz ayından bu yana Avrupa'daki kümes hayvanı çiftliklerinde 139 kuş gribi salgını rapor edildiği, İspanya'daki çiftliklerde ise 14 salgın görüldüğü belirtildi.

Kuş gribi ile ilgili şu ana kadar insanlara bulaşma bildirilmedi.

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı rakamlara göre, AB genelinde yumurtanın ortalama fiyatı bir yılda yüzde 10, İspanya'da ise yaklaşık yüzde 18 arttı.

Kuş gribinden dolayı şimdiye kadar 2 milyondan fazla kümes hayvanının itlaf edildiği İspanya'da, yumurta fiyatlarındaki artış basında tartışılıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
