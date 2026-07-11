İspanya, Belçika'yı 2-1 Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İspanya, yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti.

İspanya mücadeleye; Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Yamal, Olmo, Baena ve Oyarzabal ilk 11'iyle başladı.

Belçika ise sahaya; Courtois, Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, Raskin, Tielemans, Vanaken, Doku, de Ketelaere ve Trossard ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmada İspanya, 30'uncu dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Belçika bu gole 41'inci dakikada de Ketelaere ile yanıt vererek skoru 1-1 yaptı.

Geride kalan 5 maçta gol yemeyen İspanya, turnuvadaki ilk golünü Belçika karşısında kalesinde gördü.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Belçika'da kaleci Thibaut Courtois, 71'inci dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yerini Lammens'e bırakan Courtois, sahayı gözyaşları içinde terk etti.

İspanya'da 86'ncı dakikada Oyarzabal'ın yerine oyuna dahil olan Mikel Merino, 88'inci dakikada topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

De la Fuente'nin öğrencileri, 14 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak yarı final maçında Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA