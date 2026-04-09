İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını Askıya Almalı

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya alması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanchez, "Tam bugün, Netanyahu, taarruz başladığından beri Lübnan'a karşı en sert saldırısını başlattı. Hayat ve uluslararası hukuka karşı küçümsemesi tahammül edilemez. Net konuşmanın zamanı: Lübnan, ateşkesin bir parçası olmalı. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği, İsrail ile Ortaklık Anlaşmasını askıya almalı. Ve bu suç eylemleri karşısında cezasızlık olmamalı." dedi.

Kaynak: ANKA