Haberler

KUTSO, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'i ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın akademi programında konuşan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların mevcut piyasa durumunu ve gelecekteki riskleri değerlendirdi. Gümüşün son beş yılın en kazançlı yatırım aracı olduğunu vurgulayan Memiş, bilinçli yatırım yapmanın önemine değindi.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) akademi programına altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş konuk oldu.

Memiş, piyasaların mevcut durumunu, 2025'in son haftasına girilirken yatırımcıları bekleyen riskleri ve 2026 yılına ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Özellikle Noel tatili sürecine girilmesiyle veri akışının sakinleştiğini belirten Memiş, yatırımcıların bu süreçte daha temkinli hareket etmesi gerektiğini, öngörülemeyen jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde ani etkiler yaratabileceğini anlattı.

Altın, gümüş, borsa ve döviz kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Son beş yılın en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu. Özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için gümüşün önemli bir enstrüman olmaya devam ettiğini söyleyebilirim. Gram altın, ons altın ve döviz kurlarına ilişkin beklenti, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejilere odaklı olarak değişiyor. Benim öngörüm yatırımcılarımız fiyata değil, miktara odaklansınlar." diye konuştu.

Memiş, belirsizliklerin bilinçli olarak artırıldığı bir ekonomik ortamda, portföy çeşitlendirmesi yapan, planlı hareket eden ve fiyata değil, miktara odaklanan yatırımcıların daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceğini dile getirdi.

Finansal okuryazarlığın önemine de değinen Memiş, bireysel yatırımcıların bilgiye dayalı kararlar almasının riskleri azaltacağını vurguladı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Memiş'e plaket verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Babasını ve yengesini vurup kendini eve kilitledi
Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Babasını ve yengesini vurup kendini eve kilitledi
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Yolun karşı tarafına geçmek isterken 2 aracın çarptığı adam hayatını kaybetti

Yolun karşı tarafına geçmek isterken canından oldu