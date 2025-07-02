İslam Kalkınma Bankası'ndan Deprem Bölgesine 200 Milyon Avro Finansman

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden imarı ve ulaşım projeleri için İslam Kalkınma Bankası'ndan 200 milyon avro temin etti. Bu finansman ile bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları hızlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının girişimleriyle İslam Kalkınma Bankasından (İKB) deprem bölgesinin yeniden imarı ve kent içi ulaşım projeleri için 200 milyon avroluk uygun koşullu ve uzun vadeli finansman temin edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor.

Bölgenin yeniden imarı için uluslararası kuruluşlardan uygun koşullu dış finansman sağlanıyor.

Bu çerçevede imzalanan kredi anlaşmalarıyla İKB'den depremlerden etkilenen kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlanması amacıyla 150 milyon avro, İller Bankasının kent içi ulaşım sektöründeki projelerinin finansmanı amacıyla 50 milyon avro finansman temin edildi. Böylece, bölgenin yeniden imarı için 200 milyon avroluk uygun koşullu ve uzun vadeli destek oluşturuldu.

Söz konusu destekle birlikte, 2025'te dış finansman kaynaklarından kamu sektörüne yaklaşık 3,2 milyar dolar tutarında finansman temin edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan finansman tutarı da 6,7 milyar doları buldu.

"Uygun koşullu ve uzun vadeli finansman"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun şekilde yeniden imar faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Afetin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak ve ekonomik toparlanmayı hızlandıracak çalışmalara önem veriyoruz. Bu kapsamda, uluslararası kuruluşlarla işbirliğimiz güçlü şekilde sürdürülüyor. Deprem bölgesinin yaralarının sarılması ve bölgenin yeniden eski günlerine dönmesi için uygun koşullu ve uzun vadeli dış kaynakları devreye almaya devam edeceğiz. Türkiye'nin makro ekonomik ve finansal verileri ile risk primindeki olumlu gelişmelerin dış kaynak teminindeki koşulları daha da iyileştirmesini bekliyoruz. Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını öngörüyoruz."

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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