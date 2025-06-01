İslahiye'de Soya Tohumu Dağıtımı Gerçekleşti

İslahiye'de Soya Tohumu Dağıtımı Gerçekleşti
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İslahiye ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında 8 bin 800 kilogram soya tohumu dağıtımı yapıldı. İslahiye Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, soyanın stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

İslahiye ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında 8 bin 800 kilogram soya tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

İslahiye Tarım ve Kredi Kooperatifi Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İslahiye Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin, soyanın stratejik bir ürün olduğunu ve İslahiye'de ilk defa ekilişinin yapılacağını belirtti.

İlçede soya dahil 8 ürünün aynı proje kapsamında desteklendiğini ifade eden Şahin, Gaziantep ili genelinde 50 üreticiye 2 bin 500 dekar alan için 18 bin 850 kilo soya tohumu dağıtılacağını proje kapsamında İslahiye için 24 çiftçiye 8 bin 800 kilo soya tohumu dağıtacaklarını söyledi.

Kaymakam Mehmet Soylu ve Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Arif Demir ise teşekkür konuşması yaptı.

Program sonunda çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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