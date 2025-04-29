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İŞKUR ve SGK, 1 Mayıs İşçi Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Ziyaretler Gerçekleştirdi

İŞKUR ve SGK, 1 Mayıs İşçi Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Ziyaretler Gerçekleştirdi
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İŞKUR ve SGK yetkilileri, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ İl Başkanlıkları ile birlikte 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde iş sağlığı ve güvenliği ile kadın çalışanların hakları üzerine bilgi paylaşıldı.

İŞKUR ve SGK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ İl Başkanlıkları ile "1 Mayıs İşçi Bayramı" kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş, TÜRK-İŞ İl Başkanı Cemal Yaman, HAK-İŞ İl Başkanı Mesut Gökdemir ve sendika başkanlarını ziyaret etti.

Ziyaretler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ile ve NEUTEC İlaç A.Ş. çalışanları ile devam etti.

Ziyaretler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları ve iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri paylaşıldı.

Kadın çalışanlara yönelik haklar ile istihdamın korunması ve artırılması kapsamında yapılan çalışmalara da vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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