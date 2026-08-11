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Eskişehir'de İŞKUR ve Esnaf Odasından Nitelikli Personel İçin İşbirliği

Eskişehir'de İŞKUR ve Esnaf Odasından Nitelikli Personel İçin İşbirliği
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Eskişehir'de yiyecek-içecek sektöründeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve iş arayanların istihdama kazandırılması amacıyla İŞKUR ile Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası arasında işbirliği çalışması başlatıldı.

Eskişehir'de yiyecek-içecek sektöründeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve iş arayanların istihdama kazandırılması amacıyla İŞKUR ile Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası arasında işbirliği çalışması başlatıldı.

Eskişehir İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Murat Arnik ve oda yönetimini ziyaret ederek sektörün istihdam ihtiyaçlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, İŞKUR'un işveren ve iş arayanlara yönelik hizmetlerinin doğrudan esnafla buluşturulması, işletmelerin personel ihtiyaçlarının sahadan tespit edilmesi ve uygun iş gücünün işletmelere yönlendirilmesi konuları ele alındı.

Arnik, yaptığı açıklamada, sektörün en önemli sorunlarından birinin nitelikli personel ihtiyacı olduğunu belirterek, iş arayanlarla eleman arayan işletmelerin doğru şekilde buluşturulmasının önem taşıdığını ifade etti.

İŞKUR'un sahaya yönelik çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Arnik, "Bir tarafta eleman bulamayan esnafımız, diğer tarafta iş arayan vatandaşımız var. Bu iki tarafı doğru noktada buluşturacak güçlü kurumsal yapılardan biri İŞKUR'dur." dedi.

Kentte yaklaşık 5 bin yiyecek-içecek işletmesinin bulunduğunu ve sektörde 65 bine yakın kişinin çalıştığını belirten Arnik, sektörün çok sayıda tedarikçi firmayla birlikte geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu ifade etti.

Arnik, oda olarak iş arayan vatandaşlarla personel ihtiyacı bulunan işletmeleri gönüllülük esasına göre buluşturduklarını belirterek, "Kapımız iş arayan herkese açık. Bir vatandaşımızın iş sahibi olmasına veya bir işletmemizin çalışan bulmasına katkı sağlayabiliyorsak bunu şehrimize karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar'ın sahada esnafın ihtiyaçlarını doğrudan dinleyen yaklaşımının önemli olduğuna dikkati çeken Arnik, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki koordinasyonun istihdama olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA
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