İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, WAPES Avrupa Bölgesi Başkanı olarak seçildi

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, WAPES Avrupa Bölgesi Başkanı olarak seçildi
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) tarafından Avrupa Bölgesi Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Güneş, başarılı projelerin dünya genelinde kamu istihdam kurumlarıyla paylaşılacağını vurguladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) Avrupa Bölgesi Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 80'den fazla üyesi bulunan WAPES'in 13. Dünya Kongresi ve Genel Kurulu, 6 Mayıs'ta Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde gerçekleştirildi.

WAPES Seçimli Genel Kurulu'nda, üye ülkelerin yüzde 77'sinin oyunu alan İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, WAPES Avrupa Bölgesi Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcılığına getirildi.

Genel Kurul'un açılış oturumuna video konferansla bağlanan Güneş, İŞKUR'un son dönemde yürüttüğü başarılı çalışmaların dünya çapında kamu istihdam kurumlarıyla yapılacak ortak projeler sayesinde daha da ileri götürüleceğine belirtti.

WAPES Avrupa Bölgesi'nde gerçekleştirilecek stratejik çalışmalara liderlik etmekten onur duyacağını bildiren Güneş, özellikle genç, kadın ve engellilere yönelik yapılan çalışmalar ve dijital hizmetler konusunda yapılacak tecrübe paylaşımlarının tüm dünya için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

WAPES Yönetim Kurulu Başkanlığına ise 2025-2028 dönemi için Slovenya İstihdam Servisi seçildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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