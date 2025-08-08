İŞKUR, 2025'in İlk 7 Ayında 903 Bin İşe Yerleştirme Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'in ilk 7 ayında İŞKUR'un toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Bakan, işgücü piyasasını dinamik hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025'in ilk 7 ayında 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin daha güçlü olması için işgücü piyasasını dinamik, ihtiyaçlara cevap veren, güncel koşullara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükselttiklerini belirtti.

İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-temmuz ayları arasında toplam 903 bin 987 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyona yakın bireysel görüşme ve 500 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 418 bin 493 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını titizlikle incelemeye, istihdam olanaklarımızı artırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
