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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) Genel Kurulu'nda, kentte 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağıştan etkilenen vatandaşların ekim ayı su faturalarının 4 ay ertelenmesi veya 6 eşit taksitle ödenmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan etkilenen abonelerin ödenmemiş su faturalarına ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin teklif görüşüldü.

Teklifte, bu tarihlerde İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen abonelerin, ekim ayı fatura dönemine ait olup henüz ödenmemiş su ve atık su faturalarına ilişkin borçların anapara tutarları korunarak ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla iki alternatiften birinin uygulanması önerildi.

Bu kapsamda, birinci alternatifin, ödenmemiş faturaların son ödeme tarihlerinin 4 ay süreyle ertelenerek bu süre boyunca gecikme zammı uygulanmaması, ikinci alternatifin ise vade farkı alınmaksızın 6 eşit taksitte tahsil edilmesi teklif edildi.

Bunun üzerine yapılan oylamada, teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA