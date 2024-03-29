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İskenderun'da asayiş uygulamasında 10 zanlı yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta yapılan asayiş uygulamasında 1320 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

Uygulamalarda, 1085 araç ve 310 motosiklet incelendi, 1 motosiklet trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 10 zanlının yakalandığı çalışmada, av tüfeği, hassas terazi, cep telefonu, 132 sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap ve 18 kök kenevir ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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