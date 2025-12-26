Haberler

Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 720 metre uzunluğundaki T1 tünelinin kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İskenderun- Antakya Otoyolu Projesi'ne ilişkin, "720 metre civarında olan tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metre de viyadük var ki bu, Türkiye'deki en uzun viyadüklerden biri olacak." dedi.

Uraloğlu, Hatay'daki programı kapsamında İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'nin yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Yapımı süren otoyolun tünellerinde incelemede bulunan Uraloğlu, inşası devam eden 720 metre uzunluğundaki T1 tünelinde direksiyon başına geçti.

Uraloğlu, ziyaretin ardından gazetecilere, "Topboğazı Tünelleri"nin olduğu bölgede bulunduklarını söyledi.

İskenderun'u Hatay'a bağlayacak yaklaşık 20 kilometrelik hatta çalışmaların devam ettiğini bildiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Burada çift tüp iki tünelimiz var. Bir tanesi yaklaşık 720 metre, diğeri de 8 bin 500 metre civarında. 720 metre civarında olan iki tünelin kazı ve desteklemelerini bitirdik. Onların betonlama çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer tünelde de arada 1200 metre de viyadük var ki bu, Türkiye'deki en uzun viyadüklerden biri olacak. Orada da altyapıdan çıktık, yol kiriş seviyesine geldi. Onları yapıyoruz. Diğer 8 bin 500 metre olan tünelde de 500 metre civarında ilerleme kat ettik."

"Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Uraloğlu, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, zemin şartlarının zorlu olduğunu vurguladı.

Bunu dikkate alarak çalıştıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir risk almadan sağlam şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hemen arkamızdaki T1 tünelini bitirdik, T2 tünelinde de hızlıca devam ediyoruz. Hatay kamuoyumuz 'Bu ne zaman bitecek?' diye sorar ama tünelde biraz emin adımlarla gitmemiz gerekir. Birkaç sene sürecek olan bir proje ama yakından takip ediyoruz. Ne kadar hızlı yapılabilecekse o kadar hızlı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte de inşallah Hataylı hemşehrilerimize bitiş tarihini de kabaca inşallah söylemiş oluruz."

Uraloğlu'na incelemesi sırasında AK Parti Hatay Milletvekilleri Kemal Karahan, Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel de eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı