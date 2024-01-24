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İşitme engelli çiftçi İŞKUR desteğiyle hayvancılık yapıyor

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Niğde'nin Bor ilçesinde yüzde 60 işitme engelli Adem Koçak, İŞKUR'un hibe desteğiyle satın aldığı büyükbaş hayvanlarla hem üretiyor hem ailesinin geçimini sağlıyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde yüzde 60 işitme engelli Adem Koçak, İşkur'un hibe desteğiyle satın aldığı büyükbaş hayvanlarla hem üretiyor hem ailesinin geçimini sağlıyor.

İlçeye bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan 54 yaşındaki Adem Koçak, çocukken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle duyma yetisini yüzde 60 kaybetti.

Beldede küçük çaplı hayvancılık yapan Koçak, 2021'de "Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği" kapsamında İşkur'a başvurdu.

Projesi kabul edilen Koçak, İŞKUR desteğiyle 3 büyükbaş satın aldı.

Zamanla hayvanlarının sayısını 13'e çıkaran ve bir kısmını kesime veren Koçak, hem üretime katılıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Evli ve 2 çocuk babası Koçak, AA muhabirine, damadı İbrahim Tuna aracılığıyla işaret diliyle yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

"Devlet sürekli yanımızda"

Hayvanlarının ikisinin doğum yapacağını anlatan Koçak, "Bugün yarın buzağılar doğar. Devletten 3 inek aldım. Çok da güzel verim aldım. Devlet sürekli yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Bu saatten sonra da bununla kalmayacağız. Burayı daha da büyüteceğiz, hayvanlarımızı çoğaltacağız." dedi.

Koçak'a yardım eden damadı İbrahim Tuna da devletin böyle bir imkan sunmasının çok güzel olduğunu belirtti.

Ekonomik durumu iyi olmayan engellilerin devletin sunduğu desteklerden yararlanarak kendi işini kurabileceğini dile getiren Tuna, şöyle konuştu:

"Biz 3 hayvan aldık, 13 hayvanımız oldu. Kestirdiğimiz sattığımız hayvanlar da oldu ama şu an 6 hayvanımız var çok şükür. Bunlar hep devlet yardımıyla oldu. Şu an 2 sağılır hayvanımız var, diğerleri gebe olduğu için sağamıyoruz. Akşam ve sabah ortalama 60 litre süt alıyoruz. Diğer hayvanlarımız doğurduğu zaman ortalama 110, 120 litre süt alırız. O zaman gelirimiz biraz daha fazla olacak."

Kaynak: AA / Güncel

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