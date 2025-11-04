İSEDAK Toplantısı'nda Suriye'nin Yeniden İnşası Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kardeş Suriye'yi uzun yıllar sonra İSEDAK çatısı altında aramızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu buluşmamız, Suriyeli kardeşlerimizle dayanışmamızın ve yeniden inşa çabalarına katkı sunma irademizin açık bir göstergesidir." dedi.

İstanbul'da devam eden İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı'nın Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik Bakanlar Çalışma Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya 50 ülkeden bakan ve bakan yardımcıları katıldı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal el-Şaar ve Suriye Kalkınma Fonu Başkanı Muhammed Safwat Abdulhamid Raslan'ın da hazır bulunduğu toplantıda, Suriye'nin altyapısının yeniden tesisi, istihdamın artırılması, yatırımların teşviki, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasite inşası gibi kritik başlıklar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin İSEDAK çatısı altına uzun yıllar sonra yeniden katılmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, "Kardeş Suriye'yi uzun yıllar sonra İSEDAK çatısı altında aramızda görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu buluşmamız, Suriyeli kardeşlerimizle dayanışmamızın ve yeniden inşa çabalarına katkı sunma irademizin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

"İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine somut katkı sunacağız"

İSEDAK bünyesinde başlatılan "İSEDAK Suriye Programı" ile Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine güçlü destek verileceğini ifade eden Yılmaz, "İhtiyaç analizi, danışman desteği, eğitim programları ve saha çalışmalarını içeren İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine somut katkı sunacağız. Ticaret, mali işbirliği, dijital dönüşüm, ulaştırma ve iletişim, KOBİ veri tabanı inşası, program ve strateji yönetimi gibi alanlarda geliştirilecek projelerin Suriye'nin refahına hizmet edeceğine inanıyorum." dedi.

Toplantıda İİT üyesi ülkelerden bakanlar ve heyet başkanları da söz alarak ülkelerinin destek ve işbirliği perspektiflerini paylaştı.

Program, Suriyeli yetkililerin sunumları eşliğinde, gelecek döneme ilişkin ortak çalışma alanlarının belirlenmesiyle sona erdi.

Öte yandan 41. İSEDAK Toplantısı kapsamında, "Suriye'nin yeniden inşa sürecine bütüncül katkı sunmak amacıyla kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi" ile "Kırsal ekonominin canlandırılması" konulu özel oturumlar da gerçekleştirildi.

Ayrıca, bugün düzenlenen "Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi: Suriye Arap Cumhuriyeti Örneği" başlıklı panel, Suriye'nin ekonomik ve sosyal toparlanması için yol haritasına katkı sağlayacak önemli bir buluşma olarak öne çıkıyor.

İSEDAK 41. Bakanlar Kapanış Oturumu da bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek.