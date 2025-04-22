İsa Gök'ten İklim Kanunu Uyarısı: 'Kaybeden Emekçiler Olacak'

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "İklim Kanunu çıkmazsa bu ülkenin ürünü Avrupa pazarında elenecek, kaybeden emekçiler olacak." ifadesini kullandı.

Gök, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ertelenen "İklim Kanunu Teklifi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İklim Kanunu Teklifi"ne dair son günlerde kamuoyunda hızla yayılan bilgi kirliliğini ve siyasi çelişkileri kaygıyla izlediklerini belirten Gök, gıda iş kolunda örgütlü bir sendika olarak, toprağın, suyun ve emeğin hakkını savunmanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

İklim Kanunu'nun bir gereklilik olduğuna işaret eden Gök, şunları kaydetti:

"İklim Kanunu'nun hedefi, bireylerin yaşam biçimini değil, büyük kirletici sektörleri düzenlemektir ancak kamuoyunda 'Kurban Bayramı yasaklanacak', 'Organik tarım bitecek' gibi temelsiz iddialar yayılıyor. Bu kara propagandaların ardında, kömür santrallerine göz kırpan bir zihniyet vardır. Bugün Türkiye, Avrupa Birliğinin Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında yılda yaklaşık 2 milyar avro ek vergi yüküyle karşı karşıya. Bu paralar, Türk çiftçisinin alın terinden kesilecek. Eğer İklim Kanunu çıkmazsa, bu ülkenin ürünü Avrupa pazarında elenecek, kaybeden emekçiler olacak. Bu sadece çevre meselesi değil, ekonomik bağımsızlık, tarımsal güvenlik ve sınıfsal adalet meselesidir. İklim Kanunu, eksikleri olsa da bu yolda atılması gereken bir adımdır."